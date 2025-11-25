S. MARINELLA – La sezione cittadina del Pd interviene sui disservizi delle ferrovie sulla linea Roma Grosseto. “Purtroppo – dice la segretaria Lucia Gaglione - sulla linea FL5 la realtà è ben diversa disservizi, guasti e ritardi quotidiani continuano a creare gravi disagi per migliaia di pendolari. L’ultimo episodio, con la sospensione totale della linea per oltre una giornata, ha nuovamente messo in crisi una delle tratte più strategiche d’Italia, che collega Roma al porto di Civitavecchia e al resto del Paese lungo l’asse tirrenico. Il Pd mantiene alta l’attenzione su una situazione ormai insostenibile, nella consapevolezza che la mobilità debba essere un diritto e non un ostacolo quotidiano. Preoccupa inoltre l’avvio dei lavori di ristrutturazione della stazione di Civitavecchia, che rischia di aggravare ulteriormente le criticità già esistenti. In questi mesi è stato avviato un dialogo costante con il Comitato Pendolari e, a breve, è previsto un incontro con il sindaco Pietro Tidei per chiedere a Regione Lazio e Ferrovie dello Stato interventi concreti e tempestivi. La difficoltà di spostamento colpisce in modo particolare anche i giovani che per lavoro e studio si spostano sulla linea, alcuni dei quali hanno preso parte a un importante momento di confronto il consiglio comunale dei giovani dedicato alla raccolta di bisogni, proposte e visioni per il piano di attività 2026 rivolto ai giovani del territorio. Su questo tema, il consiglio comunale dei giovani ha presentato una mozione che chiede il potenziamento delle corse ferroviarie tra Civitavecchia, Santa Marinella, Santa Severa, Cerveteri e Ladispoli, con particolare attenzione alla sicurezza dei più giovani. Tra le proposte, l’introduzione di una corsa notturna nel fine settimana che permetta a ragazze e ragazzi di rientrare a casa in sicurezza, favorendo una mobilità sostenibile e riducendo il rischio di incidenti stradali”.

