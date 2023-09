CERVETERI – Paura a Cerveteri. Dalle 20 di questa sera i vigili del fuoco e i volontari della Protezione civile sono impegnati su via Zambra per l’esplosione di un vasto incendio di sterpaglie, canneto e vegetazione. I mezzi di soccorso sono all’opera con 3 moduli AIB e l’autobotte da 10mila litri. Ancora sconosciute le cause dell’incendio anche se non si esclude alcuna pista.