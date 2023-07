Iniziano domani i lavori del cantiere Pnrr per la passeggiata ecologica intorno alle mura. Si comincia da Porta della Verità, quindi attenzione: dalle ore 7 viene istituito il divieto di circolazione nel tratto in uscita da porta della Verità, direzione viale R. Capocci, con obbligo di svolta a sinistra da via della Verità a via N. della Tuccia. Questo progetto renderà la nostra città, se possibile, ancora più bella: «intorno alle mura - fanno sapere dall’amministrazione - realizzeremo larghi marciapiedi, piste ciclabili e nuovi parchi, tra cui quello, vastissimo, che si estende dal Carmine a Porta Faul, uno dei luoghi più magici di Viterbo. Le mura saranno illuminate e ogni torre avrà una propria targa con nome e descrizione storica.

«È stata una bella sfida, iniziare questo cantiere. Se non fossimo andati a gara entro dicembre, lo avremmo perso a causa dell’aumento dei prezzi e delle materie prime. Invece iniziamo, grazie al lavoro di Emanuele Aronne e dell’architetto Vittori, dirigente dell’Ufficio Speciale», concludono dal Comune.