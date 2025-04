CIVITAVECCHIA – «Prende forma un nuovo modello di gestione dell’Università Agraria, fondato su trasparenza, partecipazione e responsabilità». Lo affermano il candidato presidente Pasquale Marino e la squadra di otto candidati della Lista 2 “Insieme per il rilancio dell’Agraria”.

«Dopo decenni di gestioni calate dall’alto, la Lista n. 2 vuole restituire la piena centralità ai soci - dice Marino - Il nostro primo impegno è l’introduzione dell’assemblea dei soci come organo sovrano, affinché ogni decisione importante venga presa insieme alla comunità, in primo luogo l’approvazione annuale dei bilanci. Il nuovo statuto sarà costruito in modo partecipato, per garantire pieno accesso agli atti e un controllo reale da parte dei cittadini. Un Revisore dei Conti indipendente vigilerà sulle finanze dell’ente, per evitare abusi e irregolarità e garantire una gestione seria e responsabile. Avrà inoltre priorità il completamento delle attività per la cancellazione degli usi civici ingiusti su tutto il territorio cittadino».

La Lista n. 2 è composta da Vincenzo Battilocchio, Antonio Cacace, Claudio Casu, Stefano Di Carmine, Fabio Evangelisti, Sandro Pierucci, Giovanni Battista Perrone e Paola Simonetti.

«Tutti candidati nuovi - sottolinea Marino - che non sono compromessi con il passato non avendo mai fatto parte di precedenti consigli di amministrazione o di governo dell'ente, ma che hanno lottato per anni con coraggio e spirito civico per ottenere queste elezioni dopo anni di immobilismo e cattiva gestione. Ora chiedono il sostegno dei soci per avviare un percorso condiviso e trasparente. Le attività agropastorali saranno riviste e razionalizzate per garantire una gestione più efficiente e sostenibile».

«Il 13 e 14 aprile scegli la Lista n. 2. Per un’Agraria che ascolta, rispetta e valorizza i suoi soci», è l’invito al voto del candidato presidente.

