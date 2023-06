LADISPOLI – Sette anni di passione sportiva, è una certezza ormai la Libera Volley che festeggerà la chiusura della stagione organizzando la seconda edizione del torneo di pallavolo tra i genitori, una partita esibizione tra i gruppi maggiori e un’esibizione del corso di salsa guidata organizzato dall’insegnante Massimo Caracciolo. È stata un’annata sportiva ricca di soddisfazione per il sodalizio operante tra Ladispoli, Palidoro, Torrimpietra e Aranova. Sono stati incrementati i gruppi del minivolley ma anche i gruppi femminili giovanili delle Under 13, Under 14 e Under 16. La 2° Divisione femminile (al debutto nella categoria) ha raggiunto l’obiettivo della salvezza; inoltre la squadra (composta da atlete Under 20) si è laureata vice campione regionale Opes Under 20 dopo le recenti finali di Allumiere. Splendida è stata la stagione del gruppo Open misto di Ladispoli che si è classificato al quarto posto. Il gruppo “gemello”, l’Open misto di Aranova, pur non partecipando a campionati, ha affinato le complessive capacità tecniche e presto prenderà dimestichezza con il campo. L’attività della Libera Volley, pur se è prevalentemente incentrata sulla pallavolo, è piuttosto diversificata. Sono attivi i gruppi di pilates, salsa, balli di gruppo (anche per principianti). Insomma, la lIbera Volley ormai è come una grande famiglia. «Sette anni di passione sportiva – parla il direttore sportivo, Giuseppe Pizzimenti - hanno permesso al sodalizio di crescere e di conquistare il cuore (blu e arancione come i colori sociali della Asd) di circa 200 persone tra iscritti ai vari corsi, atlete e atleti di volley, maestri, istruttori, allenatori e dirigenti. Un lavoro in simbiosi con il nostro direttore tecnico Pietro Camiolo». Appuntamento domenica 18 giugno alle 15.30 presso la palestra di piazza dei Tipografi a Torrimpietra.

