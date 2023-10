FIUMICINO - Un sit in di protesta: sabato 28 e domenica 29 ottobre i residenti di Parco Leonardo scenderanno nell’area pedonale per protestare pacificamente contro l’uso improprio di tale area. L’iniziativa nasce grazie ad alcuni residenti della zona ed è supportata dal Comitato di Quartiere Parco Leonardo.

La manifestazione, infatti, nasce dopo le numerose segnalazioni di auto che transitano e parcheggiano nonostante l’accesso riservato ai soli pedoni: «Dire abito qui non è una scusa – si legge in un post Facebook nel gruppo – per parcheggiare nell’area pedonale, anzi. Ogni residente ed esercente dovrebbe dimostrare civiltà e rispetto per il nostro quartiere. Cominciamo a proteggerlo dalla prepotenza».

Poi l’appello ai residenti: “Tutti davanti alla sbarra – è lo slogan dell’iniziativa -. Qui si può solo passeggiare. Diciamo stop alle auto in area pedonale. Partecipate tutti«. Il sit-in si terrà dalle ore 15 all’ingresso dell’area pedonale in via Bramante (lato sbarra).