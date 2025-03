TARQUINIA – Il festival Pagine a colori propone per domenica 30 marzo, un'opportunità imperdibile per riscoprire la natura in compagnia di Marco Pardini, naturopata, operatore di medicina tradizionale, esperto etnobotanico e narratore, che guiderà i partecipanti in un viaggio affascinante tra erbe, alberi e storie incantate. La giornata inizierà alle 10:30 con la passeggiata etnobotanica “Sentieri narrati… tra erbe, alberi e altri incanti”, lungo il suggestivo tracciato delle mura di Tarquinia. La partenza sarà da palazzo Bruschi Falgari (via Umberto I, n. 34). Un'esperienza unica, per conoscere la flora locale attraverso la lente della tradizione e della cultura popolare. Nel pomeriggio, alle 16:30, presso la biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli”, si terrà l'incontro “Il Piantastorie”, un affascinante momento di narrazione dove la lettura e la natura si incontrano per regalare un'esperienza di magia e incanto. Le attività sono gratuite e si rivolgono a grandi e bambini. Per informazioni è possibile chiamare lo 0766 849284 e 0766 849282 o scrivere a festivalpagineacolori@gmail.com.

©RIPRODUZIONE RISERVATA