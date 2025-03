ALLUMIERE - «L’8 marzo non è una ricorrenza, ma è una tappa del nostro cammino collettivo, un filo che lega generazioni di donne che hanno lottato, che lottano e che lotteranno per un futuro di uguaglianza e libertà». A dirlo in occasione della Giornata internazionale della Donna sono i consiglieri del Pd. «Siamo parte di una storia che non si esaurisce, ma si rigenera attraverso il nostro impegno quotidiano - proseguono i dem - nelle istituzioni, nei luoghi di lavoro, nelle piazze, nelle case, ovunque serva presidiare diritti e dignità».

