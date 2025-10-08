S. MARINELLA – La sede cittadina del Pd si schiera con le operatrici sanitarie della Asl Rm 4 che rischiano di essere licenziate. “Non è accettabile che donne e uomini che hanno servito il Paese durante la pandemia, in prima linea nei reparti Covid – dice la segretaria dem Lucia Gaglione - vengano lasciati nell’incertezza. La Regione Lazio ha il dovere di garantire risposte concrete e salvaguardia occupazionale”. Mentre lo stesso partito sostiene con convinzione la prosecuzione della raccolta firme per istituire nel Lazio lo psicologo di cure primarie gratuito, una misura fondamentale per rafforzare la sanità territoriale e la volontà di continuare a realizzare le opere pubbliche annunciate dalla maggioranza di governo cittadino. “Continuiamo a lavorare con una visione chiara, per difendere e valorizzare il patrimonio storico, archeologico e paesaggistico, sviluppare la naturale vocazione turistica di Santa Marinella, e porre attenzione alle opere pubbliche, all’ambiente e decoro, all’istruzione e allo sport – afferma la Gaglione - investire in questi ambiti è essenziale per migliorare la qualità dei servizi e promuovere uno sviluppo sostenibile e inclusivo, elementi fondanti della nostra identità. Siamo convinti che il futuro debba essere costruito giorno dopo giorno, insieme, coinvolgendo tutti i cittadini nelle iniziative locali. Solo attraverso il dialogo e la collaborazione possiamo realizzare una visione condivisa per Santa Marinella, capace di rispondere allo stesso tempo, alle esigenze di sviluppo e di tutela del nostro patrimonio, per le generazioni future”. Continua intanto la campagna di tesseramento basta recarsi ogni mercoledì dalle 15.30 alle 18.30, presso il Circolo Nilde Iotti, Via Aurelia 317.

