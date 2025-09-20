LADISPOLI – Il funerale giù in Sicilia, nel suo paese d’origine: Nicosia. Una messa in contemporanea in suo onore promossa dai colleghi nella chiesa di San Giovanni Battista. Anche i colleghi della sezione Cerveteri-Ladispoli hanno dato l’ultimo saluto a Giuseppe Maggio, l’agente della Polizia Stradale morto a 28 anni dopo un in incidente in moto. Era sceso qualche giorno dalla sua famiglia in occasione dei festeggiamenti di Maria Santissima dell’Aiuto, un evento patronale particolarmente sentito. Giuseppe Maggio, per tutti “Peppe”, era confrate della Confraternita di San Cataldo, legame che rendeva ancora più significativo il suo rientro a casa. Poi la tragedia, la notte tra il 17 e il 18 settembre, a poche centinaia di metri dalla sua abitazione.

Era presente il comandante della Sezione di Polizia Stradale di Roma, il primo dirigente Bruno Agnifili, e anche i Carabinieri e la Polizia municipale. Una delegazione della Polstrada invece è scesa in Sicilia per prender parte al rito funebre. E anche nella chiesa di Ladispoli commozione e lacrime da parte dei colleghi. «Difficile trovare le parole giuste per il nostro fratello e descrivere i nostri sentimenti siamo addestrati nel comunicare la morte ai familiari delle vittime, questo compito è devastante, ma è ancora più lancinante riceverle queste notizie. Nessuno ci ha preparato a questo. Ciò che rende ancora più straziante la tua morte è un banale incidente stradale con la tua amata moto a due passi da casa, lontano dai pericoli che invece qui, quotidianamente, affrontavi per servizio». Giuseppe Maggio era a Cerveteri dallo scorso gennaio ma in pochi mesi si è fatto ben volere da chiunque. «Ti ricorderemo sempre – prosegue la lettera - hai scelto di proteggere il prossimo, la nostra divisa, che non è un abito di lavoro ma una seconda pelle che ci è cucita addosso. Tu questo, caro Giuseppe, lo sapevi bene e lo hai dimostrato ogni giorno con senso di giustizia e impegnandoti per un mondo migliore».

