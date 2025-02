ALLUMIERE - Domenica alla Bianca, nella parrocchia Nostra Signora di Lourdes, è stata onorata in un grande clima di fede la Madonna di Lourdes. Il parroco don Fabio Casilli ha celebrato la solenne Messa in onore della Madonna di Lourdes e tantissimi sono stati i bambini e i fedeli che hanno partecipato. La messa è stata animata dai bravissimi membri del coro parrocchiale. Don Fabio ha benedetto i fedeli con l'unzione dell'olio santo e tanti bambini hanno offerto alla Santissima Vergine di Lourdes un fiore e insieme hanno recitato una preghierina. Venerdi 7 febbraio la comunità parrocchiale si è stretta intorno al parroco don Fabio per la cena parrocchiale a cui hanno partecipato tanti residenti della frazione. "Un grazie particolare - spiegano i parrocchiani - va a tutti gli organizzatori, a don Fabio e a Marco e Alessandra che hanno animato con la loro musica e le loro canzoni la serata".

La cena è stata organizzata per raccogliere i fondi per comprare la nuova macchina per la processione e la nuova statua della Madonna di Lourdes pellegrina. Domenica scorsa, invece, il parroco don Fabio Casilli con la parrocchia Nostra Signora di Lourdes ha celebrato la Candelora, ossia la Presentazione al Tempio di Gesù. Don Fabio ha riunito tutta la comunità sul sagrato e ha benedetto le candele: è seguita, poi, la processione fino a dentro la chiesa con le candele accese. Don Fabio ha poi celebrato la messa solenne animata musicalmente dal coro parrocchiale. La comunità ha partecipato numerosa e sono stati presenti anche molto bambini.

©RIPRODUZIONE RISERVATA