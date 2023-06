CIVITAVECCHIA – Riparte l’attività estiva del Piano caldo finalizzato a prevenire gli effetti negativi del caldo sulla salute, soprattutto nelle persone più fragili. E tornano i bollettini sulle ondate di calore elaborati dal Dipartimento di epidemiologia Ssr Regione Lazio, nell’ambito del Sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo sulla salute, coordinato dal ministero della Salute. Il sistema operativo è dislocato in 27 città italiane e consente di individuare, giornalmente, per ogni specifica area urbana, le condizioni meteo-climatiche a rischio per la salute, soprattutto dei soggetti vulnerabili: anziani, malati cronici, bambini, donne in gravidanza. Tra le città monitorate anche Civitavecchia. Proprio per il territorio si prevede bollino verde domani e bollino giallo – ossia una pre allerta dei servizi sanitari e sociali – per la giornata di giovedì 22 giugno, quando sono previsti dai 25 gradi alle 8 del mattino ai 32° delle 14, con temperatura percepita pari a 34°.

Dal portale del ministero è possibile scaricare numerosi opuscoli e materiale informativo sulle ondate di calore, per la popolazione generale e gli operatori del settore sanitario e socio-sanitario (medici, personale delle strutture per gli anziani, personale che assiste gli anziani).