CIVITAVECCHIA – Si terranno oggi alle 16 in Cattedrale i funerali di Annarita Cercelletta, colonna portante del teatro Traiano nei primi anni del Duemila, figura di riferimento per tutti, dalle compagnie agli attori, passando per gli uffici, i tecnici e tutti coloro che orbitavano attorno al teatro. A ricordarla sono Pino Quartullo e Fabrizio Barbaranelli.

«Ci ha lasciato Annarita Cercelletta Hintermann. La chiamavo Allodola – scrive Pino Quartullo – perché quando ero ragazzo la vidi al teatro dei salesiani interpretare Giovanna D’Arco in maniera straordinaria, poi fu commovente come madre di Gesù in una passione, era travolgente in “Uno sguardo dal Ponte”, tutti spettacoli bellissimi diretti dal professor Zampa, grande mentore di tutti noi della compagnia Buonarroti. Annarita era bellissima, con grande forza e carisma da primattrice, avrebbe potuto intraprendere una carriera brillantissima ma ebbe una folgorante storia d’amore con Carlo Hintermann e, come si dice, fece un passo indietro e decise di occuparsi della sua compagnia solo come distributrice, organizzatrice , ed anche in quel campo era un tornado, una preziosa “macchina da guerra”. Quando perse Carlo (Hintermann) in seguito ad un improvviso maledetto incidente (l’attore fu travolto da un camion mentre usciva da teatro, a fine spettacolo) rimase sola con due figli: Carlo jr e Gabriele. Quando ebbi l’incarico di direttore artistico del teatro comunale Traiano di Civitavecchia nel 1999, le proposi subito di collaborare con me e da allora, per anni e anni, la sua esperienza, la sua forza, la sua simpatia sono stati fondamentali per il grande successo del Traiano. Ci siamo chiusi là dentro notte e giorno, 7 giorni su 7, senza tregua per anni. Lei ha fatto del teatro la sua casa, la sua famiglia, anche dopo che era finito il mio incarico. Per la sua immensa dedizione avrebbe meritato di più. Sono sicuro che la sua scomparsa per tutta la comunità cittadina sarà un grande dolore, perché tutti la ricordano con affetto: sarebbe bastato passare una sola volta dal Traiano per ricordarla per sempre. È stata un importante elemento di collegamento tra me, il personale del teatro, le compagnie, il botteghino, il pubblico. L’Allodola c’era sempre. Grazie Annarita per il tuo grande amore che hai donato al teatro e a tutti noi. Carlo jr, bravissimo regista (collaboratore di Malik e super premiato) e Gabriele, eclettico musicista che sta lavorando in Francia, stanno facendo onore ai loro prestigiosi genitori».

«Le reazioni alla notizia della scomparsa di Annarita Cercelletta confermano i sentimenti di affetto e riconoscenza della città nei suoi confronti – aggiunge Fabrizio Barbaranelli – il suo amore per Civitavecchia e per il suo Teatro, la sua disponibilità, la sua attività svolta sempre con umiltà e spirito di servizio, le sue qualità umane, sono presenti nelle testimonianze e nelle numerosissime espressioni di affetto e stima che le sono state rivolte. C’è forse in tutti noi il rammarico che avremmo potuto e dovuto fare di più perché comprendesse fino in fondo i profondi sentimenti che ci legavano. Sei stata per me, per Pino e per tutto il personale del Traiano una preziosa collaboratrice nella avventura che abbiamo condiviso per rilanciare il ruolo centrale del Teatro nella cultura cittadina ed io so bene quanta passione e dedizione hai riversato in questa straordinaria impresa. Amavi quel luogo di un amore assoluto e sei stata parte importante di un percorso che ha prodotto cultura per la nostra città e che ha impresso una accelerazione a tutti i processi che si stanno sviluppando con una così ampia partecipazione di cittadini e di giovani in particolare. È anche a loro nome che dobbiamo dirti grazie, a nome di chi ti ha conosciuto ed anche di chi, non avendo avuto questo privilegio, deve sapere che c’è stata una donna dolce e di grande dignità e competenza che ha lavorato anche per lui. Io ti sono grato e voglio confermarti in questo momento la stima e l’affetto che non sono mai mancati negli anni in cui abbiamo lavorato insieme».