CIVITAVECCHIA – È il porto di Civitavecchia quello assegnato dalle autorità italiane per lo sbarco delle 54 persone soccorse dalla Ocean Viking ieri mattina. «Si trova 3 giorni di navigazione - spiega la Ong - nel frattempo almeno 76 persone, tra cui 26 bambini, non raggiungeranno mai la salvezza perché hanno perso la vita in 2 tragici naufragi». L’arrivo della nave è previsto per giovedì pomeriggio.

