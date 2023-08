Verrà messo a disposizione per l’inizio del DiVino Etrusco un nuovo ampio parcheggio con accesso da via Ettore Sacconi.

L’area è stata organizzata su terrazzamenti per compensare il dislivello che presenta il terreno. Tutto il perimetro esterno, così come i diversi livelli di cui si compone, delimitati da palizzate in legno, è in linea con quanto già realizzato per i numerosi altri parcheggi già resi fruibili per la cittadinanza a Tarquinia Lido e per la Necropoli di Monterozzi, quest’ultimo attivato nel marzo scorso. Situato in una posizione strategica per la città, consentirà di decongestionare l’intenso flusso di auto che si concentra in queste vie e costituito principalmente dagli utenti dell’ospedale, del laboratorio analisi e delle scuole elementari, tutti situati a poche centinaia di metri.

La realizzazione di questo parcheggio è stata resa possibile grazie alla sinergia tra l’Amministrazione Comunale e la Se. ca. sca. Srl di Tarquinia, raggiungendo un accordo per il quale la Se. ca. sca. ha concesso l’area in comodato d’uso gratuito consentendo l’avvio dei lavori di bonifica da parte del comune e la rapida realizzazione dell’area di sosta. Il parcheggio verrà aperto dunque la prossima settimana in occasione del DiVino Etrusco per essere immediatamente reso fruibile da cittadini e turisti.

Questa opera si inserisce, quindi, all’interno del piano degli interventi messi in campo dall’amministrazione comunale, volti a migliorare l’organizzazione urbanistica di Tarquinia.