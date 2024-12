SANTA MARINELLA – Da domani, si prevedono disagi in via Valdambrini, in quanto iniziano i lavori di realizzazione del nuovo acquedotto. L’intervento, a cura di Acea Ato2, rappresenta un'opera cruciale per il quartiere. L’opera, eseguita dalla società Cebat Spa, comporterà alcuni problemi temporanei alla viabilità, ma rappresenta un passo decisivo verso il potenziamento dei servizi idrici e la messa in sicurezza delle infrastrutture urbane. Per questo motivo è stata emessa un’ordinanza che istituisce una nuova disciplina temporanea della viabilità, che regolerà il transito veicolare in tutta l’area interessata dal cantiere. Sarà infatti istituita la circolazione a senso unico alternato, regolata da semaforo, durante l’orario di apertura del cantiere, che è prevista dopo le 8,30 del mattino. Nel dettaglio dell’opera di Acea, il progetto prevede l’ammodernamento e l’adeguamento della rete idrica oltre a via Valdambrini, anche a via Lazio, con l’obiettivo di garantire una distribuzione più efficiente dell’acqua e ridurre i fenomeni di dispersione. “L’avvio di questi lavori – dichiara il Sindaco Pietro Tidei – rappresenta una delle opere più importanti di Santa Marinella, non solo in termini di miglioramento del servizio idrico, ma anche per l’impatto che avrà sulla viabilità e sul collegamento con altre aree della città. La realizzazione del nuovo acquedotto è un intervento necessario, e stiamo lavorando affinché i disagi siano minimi e il più brevi possibili. Inoltre, attraverso quest’opera, si prevede la possibilità di ottenere collegamento con via delle Colonie, un intervento di portata storica e che migliorerà notevolmente la viabilità e la connessione tra diverse zone del nostro Comune, contribuendo a una migliore mobilità urbana, in special modo per gli abitanti del Rione Valdambrini e di tutti coloro che usufruiscono dei servizi scolastici e medici presenti nel quartiere”. “Comprendiamo i disagi che questa opera potrà causare alla viabilità – aggiunge l’assessore ai lavori pubblici Andrea Amanati – che, ricordiamo, sarà comunque realizzata in più fasi proprio per ridurre al minimo i disagi, ma è importante sottolineare che il risultato finale giustifica ogni temporaneo inconveniente. Inoltre, la possibilità fattiva di collegamento con via delle Colonie, non solo faciliterà l'accesso e il transito nelle zone circostanti, ma contribuirà senza dubbio a decongestionare il traffico, in attesa dell’ampliamento del sottopasso di via Valdambrini. Stiamo lavorando in stretto contatto con Acea Ato2 per garantire che i lavori vengano eseguiti nel minor tempo possibile e con il massimo rispetto per la sicurezza e il comfort dei cittadini.” Il Comune di Santa Marinella invita i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica stradale e a seguire le deviazioni previste per il traffico durante il periodo dei lavori, che si prevede dureranno alcuni mesi. Primo tratto interessato ai lavori, sarà dall’incrocio semaforico di via Valdambrini fino a curva “De Simoni” dove si andrà a traffico alternato.

