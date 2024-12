FIUMICINO - In via Foce Micina è stata realizzata una modifica alle dimensioni della carreggiata e un’isola salvagente completa di segnaletica. Successivamente, a seguito delle richieste dei cittadini e dalla Commissione LL.PP. itinerante e dopo un un esame sul posto dei tecnici dell’Area Lavori Pubblici e degli agenti della Polizia Locale, si è riscontrata la necessità di realizzare una nuova disciplina di parcheggio in un’area, che già da diverso tempo, necessitava di decoro e regolamentazione della viabilità. Sarà quindi istituita la seguente disciplina di traffico definitiva (DTD): realizzazione di parcheggi a spina e in linea in via della Foce Micina per il tratto compreso dall’isola salvagente fino a Via del Canale. Istituzione di parcheggi il linea su via dell’Ippocampo – lato destro dall’intersezione con via Foce Micina per una lunghezza di circa 150 mt. A partire delle ore 7.00 del giorno 31/05/2024 e fino a fine lavori divieto di sosta temporaneo su entrambi i lati dall’intersezione con via delle Ombrine a via del Canale per l’esecuzione della segnaletica suddetta.