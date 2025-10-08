CIVITAVECCHIA – Sul caso Nuova Sair e sulla vertenza che coinvolge circa 80 OSS dell’Asl Roma 4 interviene Andrea D’Angelo, che in una nota prende le distanze da ogni coinvolgimento nella gara e nella nuova gestione del servizio.

«In questi giorni sono state diverse le richieste di aiuto e le segnalazioni che mi sono arrivate personalmente, anche con atti dimostrativi di fronte alla mia abitazione. Né io, né il mio gruppo, siamo coinvolti nell’appalto in questione e nella nuova gestione del servizio», afferma.

D’Angelo invita a rivolgersi «a chi di competenza» per la tutela dei lavoratori e auspica una soluzione istituzionale: «Spero che l’Asl Roma 4 e le forze politiche coinvolte riescano a trovare un accordo per il bene e il futuro delle operatrici e degli operatori».

La vertenza, esplosa dopo l’annunciata cessazione dell’appalto, resta al centro del confronto tra sindacati e istituzioni, con il tema della continuità dei servizi e della salvaguardia occupazionale in primo piano.

