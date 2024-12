S. MARINELLA - Prosegue il programma di sostituzione dei lampioni, ad oggi sono stati installati oltre 900 corpi illuminanti in molti quartieri della città. Il Sindaco Tidei e l'assessore Amanati intervengono in merito all'importante programma di miglioramento dell'illuminazione pubblica. A poco più di 60 giorni dall'inizio dei lavori, infatti, sono già stati sostituiti più di 900 corpi illuminanti su un totale di oltre 3.000 lampioni presenti sul territorio comunale. L'intervento, che prevede la sostituzione dei vecchi impianti con nuove lampade a tecnologia Led, mira a garantire una maggiore efficienza energetica, ridurre i consumi e migliorare la qualità dell’illuminazione nelle principali vie e nelle zone residenziali. “Questo progetto – dice il sindaco - rappresenta un passo significativo verso una Santa Marinella più moderna e sostenibile. L’illuminazione pubblica, è un elemento fondamentale per la sicurezza e la vivibilità della nostra città, e stiamo facendo importanti investimenti per renderla più efficiente e meno impattante sull'ambiente. L’installazione dei nuovi lampioni Led non solo migliorerà la visibilità nelle strade, ma ci permetterà anche di ridurre sensibilmente i costi energetici, contribuendo a una gestione più sostenibile delle risorse comunali.” “L’obiettivo del programma è non solo quello di sostituire i lampioni - aggiunge Andrea Amanati - ma di garantire una maggiore sicurezza per i nostri cittadini, grazie a un’illuminazione più potente e uniforme. Inoltre, il passaggio alla tecnologia Led comporta notevoli risparmi economici, che reinvestiremo in ulteriori interventi di riqualificazione urbana. Siamo felici dei risultati ottenuti finora e continueremo a lavorare con impegno per completare l’intero intervento nei prossimi mesi”. L’installazione dei nuovi corpi illuminanti proseguirà nelle zone più strategiche della città, con un focus particolare su quelle aree che necessitano di maggiore attenzione in termini di sicurezza e visibilità.

