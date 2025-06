CERVETERI – «Il gruppo politico Città Futura – Anno Zero comunica, con rammarico ma con assoluta determinazione, la propria uscita dalla maggioranza che governa la città di Cerveteri». La nuova crisi di Governo entra nel vivo, un altro duro colpo per la sindaca Gubetti.

«L’adesione alla ripartenza amministrativa – prosegue il movimento civico Gruppo Consiliare composto da Federico Salamone, Laura Mundula, Luigi Geronzi, Alessio Lasorella – , dopo la crisi che ha bloccato la città per oltre un anno, è avvenuta per senso di responsabilità, nella speranza di contribuire a un governo trasparente, equilibrato e rispettoso degli impegni assunti con la cittadinanza: per questo abbiamo richiesto che si sottoscrivesse un accordo di governo, un patto politico con chiari impegni nel metodo di lavoro. Abbiamo sempre agito in coerenza con i nostri valori, credendo nella collegialità, nella partecipazione e nella trasparenza come pilastri fondamentali del metodo politico. Purtroppo, tali principi sono stati progressivamente abbandonati. La sindaca, che inizialmente si era proposta come garante degli equilibri e delle regole condivise, ha smesso di svolgere quel ruolo, optando invece per scelte unilaterali e incomprensibili sia nel merito sia nel metodo. Siamo stati sistematicamente chiamati a confrontarci con scelte già prese, senza possibilità di esprimere valutazioni o proposte. In molti casi, siamo stati persino costretti a chiedere al nostro assessore di non partecipare alle sedute di Giunta, non essendoci nemmeno stato concesso di esprimere un voto di astensione.

A fronte di questa deriva, riteniamo doveroso un atto politico chiaro e trasparente: Città Futura - Anno Zero esce dalla maggioranza e ritira il proprio assessore e il capo di gabinetto. Non è una scelta improvvisata, ma il frutto di un lungo e sofferto confronto interno. Non possiamo più riconoscerci in una maggioranza che ha perso coerenza con gli impegni assunti, né in un Sindaco che, nei fatti, ha abdicato al ruolo di garante del metodo e dell'educazione e del rispetto tra forze politiche. Abbiamo reagito con determinazione alle forzature emerse nelle ultime settimane, prendendone con chiarezza le distanze e sollecitando il sindaco a fare altrettanto. Nonostante il nostro costante impegno nel cercare soluzioni condivise per proseguire il percorso amministrativo ed evitare una rottura irreversibile, le garanzie offerte e richieste non hanno ricevuto alcun riscontro. In queste condizioni, non possiamo continuare a far parte di una maggioranza di governo nella quale ci troviamo costretti a impedire al nostro assessore di partecipare alle giunte, poiché non condividiamo il metodo adottato. Non ci riconosciamo più in questo modo di operare, né ci sentiamo più parte organica di questa amministrazione. Continueremo a lavorare per Cerveteri con lo stesso spirito di servizio e la stessa passione di sempre. Lo faremo da una posizione di autonomia, liberi da logiche di potere che non ci appartengono. La città merita verità, visione, e coraggio».