CIVITAVECCHIA – Un appello pubblico arriva dagli Operatori Socio-Sanitari in servizio al San Paolo e al Padre Pio (ASL Roma 4). In una lettera firmata, gli OSS ricordano di essere stati assunti «dal marzo 2020, in piena emergenza sanitaria», operando «nei reparti più critici, dalla Medicina Covid alla Piastra Covid». «Per anni ci hanno chiamato “angeli della sanità”, ma ciò che abbiamo vissuto va oltre la retorica», scrivono.

Gli operatori raccontano «turni di 13 ore continuative», «una sola tuta anticovid e una sola FFP2 per tutto il turno», con «impossibilità di uscire dal percorso sporco»; in alcune situazioni, aggiungono, «colleghi costretti a indossare pannoloni». Nella stessa nota denunciano «contratti formalmente da 2 ore al giorno (48 al mese) a fronte di 150-160 ore effettive».

Il punto oggi è la prospettiva occupazionale: «Il 31 ottobre 2025 tutti noi verremo licenziati: l’appalto non sarà rinnovato». A loro posto, spiegano, è previsto l’arrivo dei vincitori del concorso Tor Vergata: «Abbiamo partecipato ottenendo l’idoneità, ma senza alcun punteggio aggiuntivo per aver fronteggiato la pandemia». Da qui le domande: «Dov’è il riconoscimento per chi ha servito con professionalità e sacrificio? È accettabile “scaricare” decine di operatori dopo anni di servizio essenziale?».

Le richieste: «Portare la nostra situazione all’attenzione pubblica e istituzionale», «valutare una proroga o stabilizzazione per il personale in prima linea» e «aprire un confronto trasparente tra lavoratori, Direzione sanitaria e Regione». «Siamo disponibili a fornire documentazione ufficiale», concludono.

Intanto oggi è in programma un vertice tra il sindaco Marco Piendibene, il presidente del Consiglio comunale Marco Di Gennaro, la delegata alla Sanità Marina De Angelis e la direttrice generale Rosaria Marino (ASL Rm4) per acquisire chiarimenti su occupazione e continuità dei servizi.

