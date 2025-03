TOLFA - Niente fondi per la prevenzione del tumore al seno: il ministero dell'Economia dice di no a una richiesta avanzata dalla maggioranza per problemi di coperture. Dalla collina dura protesta della consigliera comunale di opposizione e segretaria del Pd Sharon Carminelli, la quale accusa i partiti al Governo di non preoccuparsi della salute dell grbte e in particolare "affondano il diritto alla salute di tante donne". La bocciatura ai fondi per gli screenjng è arrivata lo scorso 19 marzo dalla Commissione Bilancio dello Stato. Fra l'altro il ministero dell'Economia ha bocciato per problemi di coperture anche un emendamento che puntava ad istituire un fondo di 5 milioni di euro l'anno per le patologie oculari. La consigkyera comunale di opposizione del comune di Tokfa d segregato drl Pd, Sharon Carminelli scrivr: "Prevenzione del tumore al seno. Il governo dice NO a 6 milioni di euro all’anno per ampliare lo screening. Un rifiuto vergognoso di un emendamento che avrebbe ampliato l’offerta, regalando una chance in più a migliaia di donne.

In un bilancio da miliardi, la prima premier donna, madre e cristiana, Giorgia Meloni, non trova 6 milioni per salvare vite. Vite di donne, madri, figlie".

