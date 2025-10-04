LADISPOLI - «Basta falsità, nessun depotenziamento dei servizi sanitari». Questo il commento del sindaco, Alessandro Grando, dopo la conferenza locale per la sanità dell’Asl Rm 4 che si è svolta questa mattina a Santa Marinella. Il direttore generale Rosaria Marino ha relazionato sullo stato di avanzamento dei lavori presso l’ospedale San Paolo di Civitavecchia e sui vari interventi finanziati dal Pnrr. Per quanto riguarda il Distretto 2, che comprende le città di Ladispoli e Cerveteri, è stato illustrato il progetto di potenziamento dei servizi in atto che prenderà forma all’interno delle nuove strutture in corso di realizzazione. «Non poteva esserci risposta migliore dell’Asl – chiarisce Grando - confronti di coloro che continuano a speculare politicamente e in maniera ostinata sul tema della sanità, descrivendo una situazione ben lontana dai fatti oggettivi. Un comportamento sbagliato e pericoloso che genera un inutile allarmismo nella popolazione». Sembra anche una frecciatina nei confronti di Elena Gubetti, sindaco cerveterano che ha chiesto pure un incontro col governatore Rocca in settimana puntano il dito contro la situazione dell’ex pit. «Il presidio sanitario di via Aurelia non ha subito alcun indebolimento – prosegue il sindaco - la realtà dei fatti dice che il presidio sta crescendo, con la realizzazione di una Casa di comunità e un Ospedale di comunità da 20 posti letto. Questo nuovo presidio permetterà dimissioni protette, cure intermedie, supporto vicino al domicilio dei pazienti e contribuirà a rafforzare l’assistenza post-ospedaliera». Infine l’appello: «Fatte queste dovute precisazioni, continuo a ribadire quello che personalmente ritengo sia il bisogno primario per il litorale: un vero ospedale dotato di pronto soccorso per rispondere per rispondere alle esigenze del territorio. Ma la competenza in materia di sanità è della Regione Lazio e quindi non possiamo realizzarlo direttamente. Di fronte alla mancanza di fondi da parte ho chiesto al presidente Rocca di valutare la possibilità di realizzare l’ospedale con il coinvolgimento di fondi privati. Continueremo la battaglia per tutelare al massimo la salute dei nostri concittadini».

