Lo fermano per un controllo e lui consegna spontaneamente la droga. E’ accaduto sabato sera a Nepi durante un controllo dei carabinieri dell’Aliquota Radiomobile, finalizzato a contrastare il traffico di sostanze stupefacenti. I militari hanno fermato un veicolo su cui viaggiavano due 23enni del luogo. Uno di loro, alla vista dei carabinieri, ha consegnato spontaneamente una modica quantità di hashish di cui era in possesso. La droga è stata sequestrata e lui segnalato come assuntore di sostanze stupefacenti alla prefettura. Sempre nella serata di sabato, i carabinieri della stazione di Civita Castellana, insieme a un equipaggio dell’Aliquota radiomobile, sono stati impegnati in un servizio di prevenzione nei pressi della discoteca della zona. Procedendo al controllo di alcuni giovani, hanno perquisito due 18enni residenti a Monterosi, che sono stati trovati in possesso di hashish e cocaina. Anche in questo caso la droga è stata sequestrata e i due sono stati segnati alla prefettura di Viterbo come assuntori.