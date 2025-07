CERVETERI – Dopo mesi di battaglie legali e difficoltà per i cittadini di Furbara, arriva una svolta importante: il Tar del Lazio, con una specifica ordinanza, ha preso atto della rinuncia alla sospensiva da parte di Rete Ferroviaria Italiana. Di fatto rimane quindi pienamente valida ed efficace l’ordinanza sindacale 16 del 12 giugno 2025, con la quale la sindaca aveva ordinato alle Ferrovie la riapertura immediata del flusso idrico a Furbara e la fornitura di autobotti per garantire l’approvvigionamento alternativo alla popolazione. «Questo spiega – Elena Gubetti - conferma così la piena legittimità dell’azione intrapresa dall’amministrazione comunale. Abbiamo agito con prontezza e determinazione per tutelare il diritto all’acqua, rispondendo a un’interruzione improvvisa e non concordata che ha causato notevoli disagi alla comunità locale». Dunque è stato un tribunale a decretare che il flusso idrico deve essere garantito con le modalità indicate dal provvedimento sindacale. «Nel frattempo – prosegue Gubetti - si è ancora in attesa dei risultati delle analisi effettuate dalla Asl sulla qualità dell’acqua. Fino al completamento delle verifiche, resta in vigore il divieto di utilizzo dell’acqua per fini potabili. Questa vicenda dimostra ancora una volta la serietà e la fermezza della giunta, che ha agito fin da subito al fianco dei residenti, tutelando la salute pubblica e garantendo l’interesse collettivo. Abbiamo affrontato con determinazione una situazione complessa e ingiusta per la nostra comunità». Poi i ringraziamenti: «In particolare a tutto l’ufficio Ambiente, al dirigente Fabrizio Bettoni, al responsabile Paolo Pravato, al funzionario Valerio Granieri e al nostro legale, l’avvocato Valerio Morini».

