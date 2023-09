LADISPOLI – «Un'area giochi per bambini pensata dagli adulti? Chissà perché ma quel cartello mi mette tanta tristezza». Non è passato inosservato quell’affissione sul parco giochi di Marina San Nicola. E Antonio Pizzuti Piccoli, docente universitario ladispolano ma anche ex conigliere comunale, si lascia andare ad un commento pubblico che a sua volta ha generato tante polemiche. «Vietato giocare a palla», recita così il “diktat” imposto in un’area verde di via Barracuda dal Consorzio che gestisce questa frazione ladispolana. «Passavo di lì – ammette Pizzuti Piccoli – e il mio occhio ci è andato sopra. Così si può privare il gioco a dei bambini?».

In realtà l’argomento spacca un po' la comunità di San Nicola tra chi ritiene che sia un cartello ingiusto, chi invece lo condivide perché eviterebbe guai ad altri bambini che magari vogliono passare il tempo giocando senza palla. «Questo è il risultato dei comportamenti di quegli adulti che hanno dimenticato di essere stati dei bambini ,ma forse non lo sono mai stati», scrive Rita. «Sono stati messi per la tutela dei bimbi più piccini che rischiano pallonate in testa. Qualche anno fa un bimbo andò in ospedale e poi ci sono spazi per giocare a palla. Semplicemente ogni zona ha la sua utenza nel rispetto di tutte le fasce di età», risponde Valeria. Il caso però è destinato a far discutere ancora.

©RIPRODUZIONE RISERVATA