CIVITAVECCHIA – “Da oltre un anno la NC, la sua dirigenza ed i suoi atleti sono vittime di un gioco al massacro il cui solo fine è gettare discredito ed infangarne l’immagine e da ultimo apprendere dalla stampa che il nome della NC Civitavecchia viene associato a episodi di cronaca nera di tale gravità e portata criminale, non ci consente di restare inerti.

Oramai la misura è colma e non possiamo più esimerci dal preavvisare tutti quei “leoni da testiera” che, a fronte di un'indagine appena alle sue battute iniziali, sanno già quale sarà la verità e la sentenza definitiva, che non è più possibile tollerare allusioni e accuse e che, pertanto, adiremo alle vie legali per chiederne debito conto nelle opportune sedi. Ciò che rammarica maggiormente è che un simile clima, speriamo non artatamente creato, contribuisce solo ad inquinare lo sport locale, a danneggiare psicologicamente gli atleti ma soprattutto mina fortemente le relazioni istituzionali della NC stessa, per questo, confidiamo nel lavoro della magistratura affinché si faccia chiarezza quanto prima, ci vediamo costretti a dover agire per cercare e dare risposte ai tanti dubbi e alle tante e troppe domande che questa vicenda reca in sé: noi difenderemo sia il buon nome della nostra società che il diritto della città ad avere uno Stadio del Nuoto accessibile e funzionale!”.

Nc Civitavecchia