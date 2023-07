FIUMICINO - «Come Comitato di quartiere “Fiumicino Sud”, esprimiamo la nostra più grande soddisfazione nell’apprendere dell’inserimento del progetto del porto di Isola Sacra nelle opere necessarie al prossimo Giubileo del 2025». E’ quanto si legge in un comunicato firmato dallo stesso Comitato, in merito al porto turistico da realizzare ad Isola Sacra e che, per il Giubileo, dovrebbe vedere luce. «Fatte salve le premesse che abbiamo già esposto circa l’assoluta necessità di ridurre al minimo l’impatto ambientale e di massimizzare la sostenibilità dell’opera – si legge ancora – non possiamo allo stesso tempo non manifestare il nostro stupore di fronte alle dichiarazioni contro la realizzazione del porto della consigliera regionale Michela Califano. Siamo convinti che il porto rappresenti un’opportunità di sviluppo e di lavoro per il nostro territorio. Siamo convinti, contrariamente a quanto affermato dalla Consigliera, che Fiumicino e non Civitavecchia dovrebbe essere la naturale porta di accesso di Roma, per il Giubileo». «Siamo convinti – aggiunge il Comitato – che il nostro territorio dovrebbe puntare su un turismo diverso rispetto a quello ‘mordi e fuggi’ che invade le nostre strade e le nostre spiagge e che, a detta non solo nostra, costituisce più una fonte di spesa per l’Amministrazione che un motivo di sviluppo per il commercio locale. Siamo ovviamente consapevoli delle criticità che gravano sull’attuale sistema viario del quadrante sud del nostro territorio, ma siamo anche convinti che le modalità di realizzazione del porto siano state pensate per ridurre al minimo l’impatto sulla viabilità locale. Per dimostrare la bontà della nostra posizione e per rispondere con i fatti alle critiche preconcette, chiederemo di incontrare i vertici della società realizzatrice per chiarire una volta per tutte i vari aspetti del progetto» , conclude.