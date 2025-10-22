CERVETERI – Un contributo regionale di 30mila euro per le luminarie e le attività di intrattenimento del villaggio di Natale. È quanto si è aggiudicato il comune etrusco dopo aver partecipato a un bando regionale. Un finanziamento con il quale l'amministrazione comunale illuminerà, durante il periodo delle festività, la città e le frazioni con luminarie, iniziative ludiche, culturali e di intrattenimento di vario genere. «Come prima cosa ci tengo a ringraziare il personale dell'ufficio Cultura ed in particolar modo la responsabile Isabella Massicci e i dipendenti Desiree Mencarini e Fabrizio Sale - dichiara l'assessore Francesca Cennerilli – per un progetto meritevole di un fondo così importante per un periodo, come quello del Natale, durante il quale vogliamo proporre una serie di eventi e attrattive di valore e di richiamo collettivo, per adulti, ragazzi e famiglie». Il Granarone è già al lavoro da diverse settimane alla stesura del cartellone di “Natale in luce a Cerveteri”. «Abbiamo ricevuto numerose proposte e altrettante ne stiamo valutando, per proporre un programma come sempre variegato, di spessore, capace di abbracciare un pubblico vario, diverso, che abbia spazio anche e soprattutto per i più piccoli», conclude Cennerilli.

©RIPRODUZIONE RISERVATA