FIUMICINO - La città di Fiumicino punta a diventare un riferimento nel settore turistico con la creazione di un’Agenzia del Turismo, una società interamente partecipata dal Comune, che si occuperà di valorizzare il territorio, promuovere eventi e rafforzare il brand locale.

La decisione, ufficializzata con la delibera di Giunta n. 16 del 6 febbraio 2025, segna un passo importante nella strategia di sviluppo della città metropolitana di Roma. Il progetto rientra nel Documento Unico di Programmazione 2025-2027 e mira a trasformare il turismo in un motore di crescita per l’economia cittadina.

Fiumicino, con i suoi 24 chilometri di costa, un aeroporto tra i più trafficati d’Europa e un’offerta gastronomica rinomata, possiede tutte le potenzialità per affermarsi come destinazione turistica autonoma, superando il ruolo di semplice punto di transito per i viaggiatori diretti a Roma.

Attualmente, il turismo locale è caratterizzato da soggiorni brevi e funzionali, spesso legati alla vicinanza con l’aeroporto Leonardo da Vinci, senza un vero e proprio brand territoriale capace di attrarre flussi turistici indipendenti.

Con la nascita dell’Agenzia, il Comune intende intervenire direttamente su strategia e gestione, offrendo servizi di informazione, promozione e sviluppo del settore, integrando il turismo con l’enogastronomia, la cultura e il commercio locale. L’obiettivo principale è quello di rafforzare il settore turistico attraverso una pianificazione mirata, investendo sulle specificità del territorio e sulla creazione di un’identità ben definita che renda Fiumicino una meta riconoscibile a livello nazionale e internazionale.

Il finanziamento dell’Agenzia del Turismo sarà in parte sostenuto dal gettito dell’imposta di soggiorno, che verrà reinvestito nello sviluppo del settore. La strategia prevede la gestione delle tariffe di soggiorno, l’organizzazione di convegni ed eventi, la pianificazione della pubblicità turistica, la realizzazione di ricerche di mercato e la creazione di un marchio turistico per la città. Un’attenzione particolare sarà dedicata all’utilizzo di strumenti digitali e di marketing per migliorare la visibilità del territorio e attrarre nuovi flussi di visitatori.

La scelta di costituire una società in house è stata dettata dalla necessità di garantire un maggiore controllo sulle strategie e sull’impiego delle risorse, evitando dispersioni e inefficienze. La normativa vigente consente ai Comuni di gestire direttamente il settore turistico attraverso enti di propria emanazione, come previsto dal Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo e dalla Legge Regionale del Lazio n. 13/2007. Il modello gestionale della società partecipata è stato ritenuto il più adatto per consentire un’azione mirata e un coordinamento efficace tra pubblico e privato.

Fiumicino vanta una posizione strategica e un’offerta turistica ancora poco sfruttata. L’aeroporto Leonardo da Vinci è un hub internazionale che accoglie oltre 40 milioni di passeggeri all’anno, ma la città non è ancora riuscita a trattenere e coinvolgere i viaggiatori che vi transitano. Inoltre, il porto turistico e il porto commerciale rappresentano un’opportunità per intercettare nuovi flussi di crocieristi, che finora non hanno trovato un’offerta turistica adeguata.

L’Agenzia avrà il compito di costruire un percorso di sviluppo che vada oltre il semplice turismo di transito, valorizzando le potenzialità della città e delle sue località costiere. Fiumicino possiede una straordinaria varietà di paesaggi e attrazioni: dalle spiagge attrezzate alle oasi naturali, dalle tradizioni gastronomiche alla storia antica legata al porto di Traiano. Tuttavia, la mancanza di un piano organico di promozione ha impedito finora di sfruttare appieno queste risorse.

Attualmente, l’assenza di un portale ufficiale di informazione turistica è uno dei limiti più evidenti. Visit Fiumicino, nato anni fa come iniziativa privata, non è mai riuscito a decollare, lasciando il territorio privo di una strategia di comunicazione efficace. Il turismo va concepito come un prodotto da promuovere e vendere, e proprio per questo l’Agenzia avrà il compito di sviluppare strategie di marketing e di posizionamento capaci di dare visibilità alla città e ai suoi servizi.

Ora la parola passa al Consiglio comunalò. Dopo l’evetuale approvazione, il Comune ha affidato l’attivazione della società ai dirigenti dell’Area Sviluppo Economico e dell’Area Finanziaria, che dovranno avviare i procedimenti amministrativi per renderla operativa nel più breve tempo possibile. Il compito dell’Agenzia sarà quello di coordinare gli interventi di promozione, stabilire sinergie con gli operatori turistici e commerciali locali e attrarre investimenti per migliorare l’accoglienza e i servizi.

Se ben strutturato, questo progetto potrebbe trasformare Fiumicino in una destinazione turistica a sé stante, capace di attrarre visitatori non solo per la vicinanza con Roma, ma anche per la qualità e la diversificazione dell’offerta. Il turismo potrebbe diventare un settore trainante per l’economia locale, generando nuovi posti di lavoro e favorendo la crescita delle imprese legate alla ristorazione, all’ospitalità e ai servizi per il tempo libero.

La nascita dell’Agenzia del Turismo rappresenta un passo fondamentale per il rilancio economico della città, creando nuove opportunità per imprese e lavoratori del settore. Con una gestione attenta e una visione strategica di lungo termine, Fiumicino ha tutte le carte in regola per diventare un modello di riferimento per lo sviluppo turistico locale, trasformando le proprie risorse in un sistema integrato di offerta turistica capace di attrarre e fidelizzare i visitatori.