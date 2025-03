«Con grande orgoglio annunciamo la nascita della sezione Siam di Viterbo, un ulteriore e fondamentale passo avanti per il nostro sindacato e per i militari che operano in questo prestigioso ente di formazione». Così, in una nota, dal neo-costituito sindacato. L’assemblea costitutiva si è svolta in videoconferenza nel tardo pomeriggio del 12 marzo e ha visto la partecipazione del segretario generale Alfio Messina, del segretario nazionale Antonsergio Belfiori e del segretario regionale per l’area Centro-Sud Nicola Spina. Durante l’incontro è stato eletto il nuovo segretario locale, Stefano Scanferla, affiancato da Carlo Tonnicchi e Vincenzo Legrottaglie, che lo coadiuveranno nella gestione della sezione e nell’azione sindacale. Nel suo discorso Stefano Scanferla ha dichiarato: «La nascita della Sezione di Viterbo è per me e per gli altri colleghi iscritti, un motivo di grande soddisfazione. Sono onorato di questo prestigioso incarico. Del Siam condividiamo i principi ispiratori, valori che è importante testimoniare quotidianamente con il proprio impegno e lealtà, soprattutto all’interno di un istituto di formazione. Un grazie va agli iscritti più anziani che, anche nei momenti di difficoltà, hanno saputo custodire ed alimentare l’entusiasmo che ha portato al raggiungimento oggi di questo risultato». «Ringraziando per il supporto i rappresentanti regionali e nazionali, siamo consapevoli del “tanto da fare” ma allo stesso tempo anche che non saremo soli e che saremo “Forti insieme”». L’assemblea si è conclusa con l’intervento del segretario generale Alfio Messina, che ha confermato il supporto del sindacato, in vista della rilocazione del 72esimo Stormo di Frosinone presso la Scuola marescialli. Continua dunque la crescita inarrestabile del Siam. La costituzione della sezione di Viterbo, un ente strategico nella formazione del personale, rappresenta un ulteriore passo che conferma la fiducia che i tesserati ripongono nella nostra organizzazione.

