CERVETERI – La città renderà onore a Santa Cecilia, patrona della musica, dei musicisti e dei cantanti. Lo farà, con le note e la presenza di quella che rappresenta una delle realtà artistiche più apprezzate in città: il Gruppo Bandistico Cerite, che domenica 23 novembre sfilerà tra le vie del centro storico tra brani e marce brillanti. L’appuntamento è per le 10:30 in piazza Santa Maria: dopo il corteo musicale per i vicoli del salotto etrusco, la celebrazione della Santa Messa presso la parrocchia Santa Maria Maggiore e benedizione solenne dei musicisti e dei loro strumenti. «Santa Cecilia – spiega la sindaca, Elena Gubetti - rappresenterà anche la prima uscita ufficiale del Gruppo Bandistico con Antonella Badini a capo dell'associazione “Amici della Musica” che prende il posto del padre Aurelio, venuto a mancare nelle scorse settimane: fu proprio grazie al suo amore per Cerveteri e per la musica che nel 1995 tornò in vita la banda musicale della nostra città. Sono certa che metterà impegno e passione, per portare avanti il lavoro svolto da Aurelio». Poi le gratitudini. «Ad Antonella, al maestro Augusto Travagliati, istituzione nell'insegnamento della musica nella nostra città e al segretario Carmelo Aiello - conclude Gubetti - auguro una buona festa di Santa Cecilia e un buon lavoro».

