CIVITA CASTELLANA - “Dal ministero della Cultura in arrivo ulteriori 800mila euro nel biennio 2025-2027 per il museo archeologico dell’Agro Falisco e per il Forte Sangallo che lo ospita». Lo comunica il sindaco Luca Giampieri, a seguito dello stanziamento di fondi ministeriali per il patrimonio culturale civitonico, inseriti in un piano più ampio di finanziamenti che nella Tuscia riguarderanno anche la necropoli di Norchia, Tuscania, Bolsena e Viterbo. «Per l’adeguamento strutturale, impiantistico e espositivo del museo e per la predisposizione di una manutenzione programmata dell’edificio arriveranno dal ministero nel 2025 180 mila euro, nel 2026 300 mila e nel 2027 300 mila, per un totale di 800 mila euro destinati al museo dell’Agro Falisco e al Forte Sangallo – spiega ancora Giampieri -. Un segnale di importante attenzione da parte del governo Meloni nei confronti della nostra cittadina, grazie ai progetti presentati dal Comune e alla sensibilità del ministero della Cultura verso il patrimonio storico e culturale di Civita Castellana».

©RIPRODUZIONE RISERVATA