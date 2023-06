CIVITAVECCHIA – Da quest’anno il Comune può contare su uno strumento in più di prevenzione e di controllo del territorio, specie nella zona che, da qualche settimana, è tornata sotto i riflettori in vista dell’estate, ossia il Pirgo.

Dallo scorso settembre, infatti, sono attive le telecamere installate su quel tratto di lungomare, che oggi possono risultare di fondamentale ausilio all’attività dei vari attori coinvolti nella sicurezza della città.

Un progetto seguito con costanza dall’ex delegato alla Polizia locale Alessandro D’Amico che ha voluto anche che fosse siglato un contratto di manutenzione nell’ambito dell’installazione dell’impianto. Tanto che, proprio nei giorni scorsi, i tecnici sono intervenuti al Pirgo per effettuare un monitoraggio delle telecamere presenti, procedere alla pulizia e al controllo del loro funzionamento, sistemando dove necessario.

«Ora bisogna farle lavorare - ha commentato proprio D’Amico - il nostro compito lo abbiamo fatto, abbiamo anche attivato nei mesi scorsi il centro Stella, centro di controllo dei sistemi di videosorveglianza cittadini, allocato presso il comando di Polizia locale. Un passaggio fondamentale nel lavoro che abbiamo instaurato negli ultimi anni per dotare Civitavecchia di un sistema di videosorveglianza efficace ed al passo con i tempi. La risoluzione delle immagini, anche notturne, e la qualità dei sistemi ci consente ormai di affermare che Civitavecchia è all’avanguardia». Nel frattempo il lavoro è andato avanti, con l’installazione di telecamere anche alla Marina, puntando verso le zone più sensibili e di passaggio, dalla scalinata fino al parco Gagliardini.

Intanto al Pincio si studiano possibilità per coniugare al meglio la quiete pubblica, pretesa a gran voce dai residenti soprattutto del Pirgo, che hanno recentemente presentato un esposto in Polizia, e la necessità dei locali di lavorare, con musica e divertimento soprattutto per i più giovani. Una questione che non sembra di facile risoluzione. L’amministrazione, attraverso gli assessori Magliani e Serpa, ha già sondato il terreno con l’Arpa per i controlli del caso, in termini di rilevazioni fonometriche sull’inquinamento acustico. Nel frattempo si stanno anche controllando le ordinanze emesse da comuni simili a Civitavecchia, per capire se possano esserci spunti da poter riportare anche in città.

