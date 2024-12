MONTALTO DI CASTRO – Un altro fine settimana con controlli serrati lungo il litorale.

I Carabinieri di Montalto di Castro insieme ai colleghi dell’aliquota Radiomobile di Tuscania, durante il controllo delle aree di sosta sul lungomare, nei pressi delle discoteche, finalizzati alla repressione del consumo e dello spaccio di sostanze stupefacenti, ma in principal modo alla prevenzione di risse tra giovani, hanno sorpreso un 19enne viterbese con un bastone lungo 70 centimetri circa, rivestito di nastro adesivo nero improntato come un manganello/sfollagente, con dei bulloni inseriti nella parte superiore per renderlo ulteriormente offensivo, nascosto nel bagagliaio della sua macchina.

Il ragazzo, già noto alle forze dell’ordine per i suoi trascorsi, è stato denunciato a piede libero per porto illegale di oggetti atti ad offendere, mentre il manganello “fai da te” è stato sequestrato dai Carabinieri.

Nel corso del servizio preventivo sono stati controllati 63 veicoli, 87 persone ed elevate 6 contravvenzioni al codice della strada.

I controlli intensificati dimostrano la costante determinazione nel contrastare, senza soluzione di continuità i comportamenti pericolosi e illegali, da parte dei militari dell’Arma dei carabinieri per garantire un’estate sicura a tutti i vacanzieri.

