MONTALTO - È convocato per il 24 settembre il consiglio comunale in seduta pubblica straordinaria presso la sala consiliare del palazzo comunale in piazza Giacomo Matteotti n. 11. La prima convocazione è fissata dal presidente del consiglio Emanuele Miralli per le ore 18:30 e la seconda convocazione per le ore 19,30.

All’ordine del giorno le interrogazioni: integrazione dei componenti delle commissioni consiliari permanenti e la variazione al bilancio di previsione 2025-2026 2027I(ART. 175, COMMI 1 E 2,DEL D.LGS. N. 267/2000).

