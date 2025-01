FIUMICINO - Una mobilità sempre più sostenibile e accessibile: il Comune di Fiumicino avrà una nuova ciclovia proprio per incentivare l’uso della bicicletta o mezzi alternativi all’automobile.

Si chiama “Pedalaria” la nuova ciclovia dell’aeroporto è sarà inaugurata mercoledì 15 gennaio. La cerimonia si terràpresso la Parrocchia di Santa Maria degli Angeli, in via Fratelli Wright.

“Pedalaria”, realizzata da AdR su richiesta dell’amministrazione Comunale, ha lo scopo di sensibilizzare i cittadini su lla tutela ambientale.

L’evento, vedrà la partecipazione del sindaco Mario Baccini, delle autorità comunali e di rappresentanti delle associazioni del territorio.

«L’inaugurazione sarà un’occasione per presentare ufficialmente questa nuova infrastruttura pensata per promuovere l’utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto alternativo, in linea con gli obiettivi di sostenibilità e di tutela ambientale», commenta il sindaco Mario Baccini.