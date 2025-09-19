S. MARINELLA – Anche il presidente del consiglio comunale Emanuele Minghella, replica alle accuse del centrodestra, che ha disertato la seduta consiliare per protesta contro la maggioranza che ignora le interrogazioni presentate da tempo. “E non è la prima volta che succede – dice Minghella – questa protesta è un atto di disinteresse verso i problemi reali dei cittadini. È stato triste vedere i banchi dell’opposizione totalmente vuoti mentre si discutevano argomenti importanti come il nuovo regolamento per la mensa e lo scuolabus. Questo provvedimento porterà a una riduzione delle tariffe per le famiglie, un tema che dovrebbe unire, non dividere. Il centrodestra ha preferito l'assenza al confronto su un punto così cruciale”. Minghella ha poi chiarito le dinamiche del consiglio, respingendo l'accusa di discriminazione politica. “Le interrogazioni citate – prosegue il presidente - richiedono una risposta tecnica da parte degli uffici prima di poter essere discusse. Nonostante ciò, all'ultima riunione dei capigruppo, non si è presentato nessuno del centrodestra per sollecitare l'inserimento. Ho già dato mandato al segretario comunale di chiedere celermente le risposte necessarie, a riprova della nostra massima trasparenza. Non abbiamo nulla da nascondere, né sentiamo il bisogno di farlo. Come ha giustamente ricordato anche la consigliera Di Liello, la mia presidenza ha sempre portato in discussione ogni argomento nei tempi e nei modi giusti. Ci tengo anche ad aggiungere che se oggi c’è la possibilità di seguire il consiglio comunale in diretta streaming, è perché ho fortemente voluto garantire il massimo coinvolgimento dei cittadini. Inoltre, se i consiglieri di opposizione facessero, come è nel loro potere e dovere, gli accessi agli atti, avrebbero già buona parte delle risposte. L'interrogazione è solo uno dei canali di cui dispone un consigliere, la ricerca e la preparazione politica passano anche e soprattutto dall’informazione diretta, che è sempre stata garantita”.