CIVITAVECCHIA – Violenza e minaccia ad un magistrato. Sono queste le accuse per le quali è finito nei guai un uomo, fermato ieri all’ingresso del Palazzo di Giustizia dai carabinieri della stazione porto. Già da diversi giorni, infatti, erano comparsi diversi video sui canali social dell’uomo. Video nei quali si faceva espresso riferimento ad uno dei giudici del tribunale di Civitavecchia, di sezione civile, minacciandolo pubblicamente. Frasi che non sono passate inosservate e che sono ora all’attenzione degli uomini dell’Arma.

Ieri mattina infatti l’uomo si è recato al Palazzo di Giustizia, poco dopo le 11,30. E proprio la sera prima era comparso un altro video sui social contro il magistrato. E così, una volta presentatosi in Tribunale, è scattato l’allarme. Già i carabinieri della stazione porto-San Gordiano in servizio di vigilanza all’interno del Palazzo di giustizia, allertati da uno dei magistrati, si sono avvicinati all’uomo, impedendone di fatto l’ingresso. L’uomo, che nei video postati non augurava nulla di buono al magistrato che stava curando un procedimento che lo riguardava, senza evidentemente vederlo soddisfatto, è stato quindi fermato fuori il Tribunale. Considerata la situazione piuttosto tesa e per evitare di dover interrompere le attività all’interno del palazzo di giustizia, i carabinieri hanno quindi deciso di condurre l’uomo in caserma per i controlli e gli accertamenti di rito, per p oi arrestarlo con l’accusa di violenza e minaccia al magistrato.

