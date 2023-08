CIVITAVECCHIA – Quindicesimo e ultimo soccorso per l’ Ocean Viking che sta facendo tappa a Porto Empedocle prima di dirigersi a Civitavecchia. La Ong della Sos Mediterranee aveva già fatto scalo in città l'11 luglio dove era stata anche sottoposta ad un fermo di circa 10 giorni dalla Guardia costiera per alcune irregolarità amministrative.

A bordo della nave umanitaria, dopo 48 ore di operazioni in mare, ci sono adesso 623 persone, tratte in salvo da piccole imbarcazioni non adatte alla navigazione. «Quattordici dei salvataggi - spiegano da Sos Mediterranee - sono stati effettuati sulla rotta tra Sfax e Lampedusa, nella regione di ricerca e salvataggio maltese, coordinati dalle autorità italiane». Tra i sopravvissuti ci sono 15 bambini, 146 minori non accompagnati e 462 adulti. La nave, come detto, si trova ora a Porto Empedocle dove farà sbarcare circa la metà delle persone a bordo, le altre saranno fatte sbarcare a Civitavecchia, si parla di 254 migranti. La nave dovrebbe arrivare in porto lunedì mattina, alle prime luci dell'alba.

«Tutti sono ora al sicuro e accuditi a bordo dell’ Ocean Viking», dicono da Sos Mediterranee. I migranti arrivano soprattutto da Sudan, Guinea Conakry, Burkina Faso, Costa d’Avorio, Benin e Bangladesh. L’ Ocean Viking si trova a Porto Empedocle, successivamente andrà a Civitavecchia, assegnata come Pos per lo sbarco dei restanti superstiti.

AGGIORNAMENTO – Sos Mediterranee comunica: «È stata una lunga notte per l'equipaggio della Ocean viking e per i 623 sopravvissuti a bordo, che hanno cercato di dormire sul ponte sovraffollato. Come richiesto dalle autorità italiane, abbiamo fatto sbarcare 369 persone a Porto Empedocle, in Sicilia. Ora ci dirigiamo a Civitavecchia per far sbarcare i restanti sopravvissuti».

