S. MARINELLA – Non è stata ancora decisa la data del consiglio comunale aperto, chiesto a più voci dalle opposizioni, e di contro il sindaco si dice per nulla preoccupato di questa richiesta, affermando espressamente che non si sottrarrà alla seduta pubblica perchè dice Tidei: «Non ho nulla da nascondere a nessuno».

Dunque, sarà solo da stabilire quando verrà indetto il consiglio comunale che tratterà la vicenda che ha coinvolto il primo cittadino. La stampa nazionale e non solo quella cartacea, continua a presentare titoloni su questa storia. Ieri si è parlato della vicenda su Rete4, nella trasmissione Quarta Repubblica condotta da Nicola Porro, una delle emittenti della famiglia Berlusconi, che ha passato in rassegna i giudizi di alcuni personaggi del mondo politico cittadino, tra cui i consiglieri di opposizione Alina Baciu e Roberto Angeletti, e il legale di fiducia del sindaco Lorenzo Mereu. «Ho ripercorso tutte le tappe di questa vicenda – commenta l’avvocato Mereu – dove ho fatto alcune ipotesi su come siano uscite delle intercettazioni che nulla hanno a che vedere con la vicenda della corruzione, o con le questioni che hanno riguardato in prima persona il sindaco, che sono questioni private che hanno messo al pubblico ludibrio normali cittadini estranei alla vicenda. Ho spiegato qual è il meccanismo di conservazione dei dati sensibili e mi sono domandato come sia successo che queste intercettazioni, che non avevano nulla a che vedere con l’indagine fatta dalla Procura sulla ipotesi di corruzione, siano uscite in pubblico. Noi non abbiamo denunciato direttamente il consigliere Angeletti, noi abbiamo fatto una denuncia contro ignoti e credo che le indagini hanno portato all’identificazione di Angeletti in quanto la Procura ha disposto una perquisizione in casa del consigliere sequestrando il telefonino e una pennetta in cui c’erano le intercettazioni richieste dal suo avvocato dopo la chiusura delle indagini. Io sono convinto che non è certo il pubblico ministero il responsabile di questo, ma qualche falla c’è stata sicuramente nella catena di conservazione dei dati sensibili, altrimenti certi atti non sarebbero stati di pubblico dominio. Le intercettazioni non le visiona il procuratore, ma la polizia giudiziaria, e quindi si dovrà scoprire come Angeletti aveva questo materiale che non doveva avere e perché lo ha reso pubblico”.

