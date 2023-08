CIVITAVECCHIA – Finisce in lite la riunione tra alcuni mercatali e l’assessore ai Lavori pubblici Daniele Perello di ieri pomeriggio al Pincio. Un progetto di restyling atteso da anni, tensioni accumulate, qualche parola di troppo e quella che doveva essere una semplice riunione per mostrare la bozza del progetto ad alcuni operatori, quattro per la precisione, del mercato finisce in “rissa”, con uno dei commercianti – il delegato Confcommercio Simone Pagliarini come reso noto proprio da Palazzo del Pincio in una nota - che avrebbe prima preso per i capelli e poi strattonato l’assessore Perello facendolo cadere prima di essere separato dai presenti. Perello, insieme al comandante della Polizia locale e al sindaco Ernesto Tedesco, si è subito recato al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo dove il braccio è stato bloccato in attesa dell'operazione che avverrà lunedì dopo i risultati degli esami diagnostici. L'assessore, infatti, ha riportato una frattura scomposta intra articolare al gomito sinistro e forse sarà necessario inserire dei componenti per ricostruire l’osso. Al San Paolo si sono recati anche gli altri mercatali presenti, preoccupati per le condizioni di salute dell'assessore. Diversi commercianti del mercato hanno sottolineato il fatto che in pochi sapessero di quella riunione.

LA NOTA DEL PINCIO – Tedesco, con una nota, ha condannato i fatti avvenuti nel pomeriggi di ieri. In questi casi la denuncia è d'ufficio, come hanno fatto sapere dal Pincio. «È assolutamente inaccettabile – ha detto -. In tanti anni di esperienza non mi era mai capitato di assistere a una scena del genere. Ho fatto del dialogo una scelta nella vita, nel lavoro e in politica, tanto più in una città come la nostra, dove ci conosciamo tutti. Posso capire disaccordo, dissenso e anche censure, ma nessuno può approfittare di questa disponibilità per portare all’interno della massima istituzione cittadina una violenza come quella a cui abbiamo dovuto assistere». Nella nota del Pincio si parla di una «violenta aggressione nell’aula di Giunta al comune di Civitavecchia. Durante l’incontro tra Sindaco, assessori e rappresentanti degli operatori del mercato» Pagliarini «dopo aver gridato insulti e minacce, ha aggredito l’assessore Daniele Perello provocandogli la frattura del gomito».

LA REPLICA - Nella tarda serata anche Pagliarini ha deciso di rilasciare alcune dichiarazioni fornendo la sua versione dei fatti. «La violenza va sempre condannata – ha detto - ma credetemi, dopo una giornata di lavoro, dopo tanta esasperazione, dopo tante prese per i fondelli in cui a rimetterci siamo stati sempre e solo noi commercianti sentirsi rispondere dal signor Perello dopo che uno sta spiegando le sue ragioni in maniera tranquilla “che vuoi fare eh vuoi rivoltare il tavolino” (ho le registrazioni) il cervello si annebbia e l'esasperazione e la stanchezza fanno prendere il sopravvento alla violenza. Parlare senza essere stati presenti è facile, condannare il gesto violento è facile. Il signor Perello ha avuto la peggio perché nel cercare di tirare una sedia si è fatto male da solo. Io – ha concluso - mi assumo le mie responsabilità perché quando uno reagisce con la violenza purtroppo passa dalla parte del torto ma l'esame di coscienza fatevelo soprattutto voi che state dietro ad una scrivania e che giocate con la vita delle persone».

