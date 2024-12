TARQUINIA - La famiglia Cattaneo, a seguito delle donazioni raccolte in memoria di Roberto, invita i cittadini alla cerimonia di consegna dei defibrillatori per la Città di Tarquinia per ringraziare quanti hanno preso parte alla raccolta fondi. L’evento si terrà il giorno venerdì 8 novembre alle ore 17,30 presso la sala del consiglio del Comune di Tarquinia.

