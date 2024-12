SANTA MARINELLA – Il leader della lista civica "Io Amo Santa Marinella”, Stefano Marino, rilancia la proposta di sottoporre tutti i consiglieri comunali al test antidroga come gesto simbolico di trasparenza contro l’uso di droghe.

«Mesi fa, come rappresentante della lista civica “Io Amo Santa Marinella”, ho avanzato una proposta chiara e concreta: che il sindaco, la giunta e tutti i consiglieri comunali si sottoponessero al test antidroga del capello – spiega Marino – Questo gesto, simbolico ma altamente significativo, rappresenterebbe un segnale forte e inequivocabile contro l’uso delle droghe, dimostrando trasparenza e senso di responsabilità verso i cittadini, soprattutto verso i più giovani».

«Ad oggi, però – aggiunge Marino - questa proposta è stata ignorata. Né dalla maggioranza né dall’opposizione è arrivata una risposta. Questo silenzio mi lascia sconcertato e pone una domanda chiara: perché tanto imbarazzo? Sottoporsi volontariamente a un test antidroga non è solo un atto di trasparenza, ma un modo per ribadire con i fatti che chi amministra una comunità deve essere un esempio di integrità e coerenza».

«Parliamo spesso della necessità di combattere l’uso delle droghe e di offrire ai giovani modelli positivi, ma senza azioni concrete le parole rimangono vuote – spiega Marino – Va ricordato, inoltre, che il consumo di droga alimenta un mercato criminale che finanzia la criminalità organizzata. Stroncare il consumo significa colpire la linea di finanziamento più redditizia di queste organizzazioni, che prosperano sulla dipendenza e la sofferenza delle persone. Questo è un tema che va affrontato con serietà e coerenza, anche attraverso gesti simbolici come quello da me proposto».

«La mia richiesta non vuole essere un attacco personale a nessuno, ma un invito a dimostrare, con un gesto semplice e diretto, che Santa Marinella è amministrata da persone che credono in valori chiari e condivisi. Rinnovo con forza questa proposta e invito il sindaco, la giunta e il consiglio comunale a prendere una posizione chiara. La nostra comunità merita risposte, non silenzi. La lotta alle droghe non può restare solo uno slogan: deve tradursi in atti concreti e simbolici, capaci di ispirare fiducia nei cittadini e offrire ai nostri ragazzi un futuro migliore».

«Non mi fermerò – conclude Stefano Marino – finché questa iniziativa non verrà accolta, perché credo profondamente che solo attraverso la trasparenza e la responsabilità possiamo costruire una Santa Marinella più forte e unita».

© RIPRODUZIONE RISERVATA