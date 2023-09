LADISPOLI – Ripuliti i marciapiedi della scuola, ma solo quelli. Basta spostarsi di pochi metri per capire che l’operazione bonifica è stata avviata solo nei pressi dell’ingresso dell’edificio che a breve accoglierà gli alunni per il primo suono della campanella. La polemica monta in via Castellammare di Stabia di fronte all’istituto del circolo didattico “Ladispoli 1”. Ed è sempre nel mirino delle polemiche il servizio di pulizia dei marciapiedi pieni di erbacce e rifiuti. Un’estate pessima dal punto di vista del degrado per residenti e turisti e non si è capito ancora il motivo per cui la ditta che gestisce il servizio non abbia ancora mandato gli operai, così come il comune di Ladispoli non ha preteso gli interventi. Intanto i residenti puntano il dito contro la pulizia a metà mentre le strade centrali, nonostante le rassicurazioni della scorsa settimana ad opera dell’assessore a Igiene e Ambiente, Marco Pierini, continuano ad essere invase dalla giungla. Insomma, il piano fa fatica a decollare. Ora protestano pure gli abitanti del Cerreto e del Miami per un’invasione di topi. «Ce ne sono tanti – racconta Giulio – e si infilano dappertutto anche dentro le nostre abitazioni. Servono interventi al più presto. In via Praga in un giorno soltanto ne sono stati catturati cinque».

Terminata l’estate si dovrebbe tornare all’ordinario, ma i cittadini sono stufi di attendere e pretendono un servizio migliore che da mesi lascia a desiderare sia nelle zone centrali che in periferia dove è partita persino l’operazione pulizia in modalità fai-da-te.

