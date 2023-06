LADISPOLI - Disservizi idrici in vista per diversi quartieri della città balneare. Acea Ato2 ha infatti comunicato interventi sulla condotta per mercoledì 21 giugno con sospensione del flusso idrico dalle 8 alle 18. Le zone interessate saranno: largo Botticelli e strade limitrofe, via del Caravaggio e strade limitrofe, via Canova e strade limitrofe, via Palo Laziale e strade limitrofe, via del Ghirlandaio e strade limitrofe, via del Tritone e strade limitrofe, via della Fenice e strade limitrofe, via Albatros e strade limitrofe, via del Corallo e strade limitrofe, lungomare Marina di Palo e strade limitrofe, via dei Delfini e strade limitrofe, via dei Gabbiani e strade limitrofe, via dei Cigni e strade limitrofe, via dell'Ippocampo e strade limitrofe, vicolo del Ghiberti e strade limitrofe, via Modigliani e strade limitrofe, via Trapani e strade limitrofe, via Messico e strade limitrofe, via Ravello e strade limitrofe, largo della Stazione di Palo e strade limitrofe, strada somunale di Palo e strade limitrofe. Predisposto un servizio autobette in via del Ghirlandaio, via Palo laziale e piazza della Rugiada.

©RIPRODUZIONE RISERVATA