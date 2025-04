CERVETERI- «È un manufatto abusivo: deve essere demolito». È arrivato a questo verdetto il comune etrusco nei confronti di un’associazione sportiva di via dell’Infernaccio che dovrà provvedere a buttare già la struttura utilizzata negli ultimi anni per riunirsi o per alcune feste. Un’area dove in passato invece venivano organizzare delle gare di motocross. Nello scorso ottobre il Comune aveva intimato alla stessa associazione, che attualmente non occupa più il terreno in questione, di effettuare la demolizione della struttura. L’Asd, però, non ha ancora provveduto e quindi, dopo le indagini della Polizia locale di via Friuli, è stato deciso di procedere con la demolizione d’ufficio. L’addebito delle spese, ovviamente, sarà a carico dei responsabili dell’abuso perpetrato su un terreno comunale dove è stato realizzato tra il 2012 e il 2016 un immobile di legno di 90 metri quadrati dall’associazione dilettantistica grazie a una convenzione stipulata proprio con l’amministrazione comunale. Nel 2021 però i vigili urbani avevano accertato la presenza del manufatto eretto in assenza di titolo edilizio. «Sul terreno – si legge nell’ordinanza dirigenziale – è presente un fabbricato realizzato in legno con tetto a due falde realizzato con struttura tubolare in ferro e lamiera ondulata per una dimensione di circa 13,30 per 6,90 metri per una superficie di circa 91,80 metri quadrati e per un’altezza massima di circa 3,50 metri e minima di circa 2,90 metri. Il fabbricato era adibito a magazzino. Intorno alla facciata sud un locale bagno realizzato in muratura e avente dimensioni di circa 5,30 per 1,80 metri per una superficie di circa 9,50 metri quadrati il cui accesso risulta esterno alla struttura principale».

