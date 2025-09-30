CERVETERI – Tornano i corsi salva vita. “Impara oggi, salva una vita domani”. Questo l’obiettivo delle pratiche Blsd e Pblsd, ovvero la disostruzione delle vie aeree di adulti e neonati che si svolgerà a Cerveteri domenica 19 ottobre a partire dalle 8 in via Piave n.34, nella parte alta della città. È il primo di una lunga serie di incontri preventivi che renderanno i cittadini più responsabili e pronti in caso di emergenza perché saranno formati e preparati da professionisti del settore. Si tratta di nozioni teoriche e pratiche su come mettere in atto quelle poche ma fondamentali manovre che se correttamente applicate possono salvare la vita in caso di necessità. Ad organizzarlo le dottoresse Martina Abilitato e Angela Fedele, operatrici di Pronto Soccorso qualificate, che già in passato hanno proposto attività analoghe con ampia partecipazione. «Come comportarci nel caso in cui davanti a noi una persona avverta un malore – sostengono -, cosa fare nei primi momenti, come chiamare i soccorsi e praticare le compressioni toraciche esterne. Vedremo anche come utilizzare un defibrillatore ed eseguire una manovra di disostruzione delle vie aeree: durante il corso analizzeremo, studieremo e metteremo in atto tutte queste attività, fondamentali per salvare una vita in attesa dell’arrivo dell’ambulanza e dei soccorsi». Non serve essere sanitari, nel caso una persona abbia un collasso in mezzo alla strada si può essere utili lo stesso. «Con questo corso specifico – proseguono Abilitato e Fedele - si è dimostrato che per risultare determinanti per salvare una persona non è necessario essere dei sanitari professionisti: bisogna semplicemente essere formati e preparati a farlo. Sia chiaro, non rappresenta la soluzione, ma è uno strumento fondamentale per acquistare tempo, per far sì che poi l’arrivo dei mezzi di soccorso non risulti essere inutile. Il corso è pensato per tutti, uomini, donne, giovani e meno giovani». Per informazioni, iscrizioni e costi contattare il numero: 3488707993.

