CIVITAVECCHIA – Ultimati quest’oggi i lavori di messa in sicurezza del sottopasso di Fiumaretta. Questa mattina gli operatori della Squadra Caditoie di Civitavecchia Servizi Pubblici hanno infatti ultimato l’attività di manutenzione straordinaria predisposta a seguito delle abbondanti piogge dei giorni scorsi. La “Squadra Caditoie” di CSP ha provveduto a liberare il tratto stradale da acqua, fango e detriti e allo spurgo delle caditoie per la messa in sicurezza del tratto stradale. La manutenzione ordinaria, e quindi la verifica costante delle caditoie, rappresenta una priorità per prevenire gli allagamenti durante le piogge. Tali operazioni sono infatti determinanti e vengono approntate grazie ad un lavoro di squadra, volto a prevenire le criticità soprattutto nelle zone in cui le forti piogge degli ultimi anni hanno creato maggiori problemi.

