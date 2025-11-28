MONTI DELLA TOLFA - Pioggia, grandine e vento stanno mettendo a dura prova la già precaria stabilità della Braccianese-Claudia, la strada che collega Tolfa, Allumiere e Civitavecchia e che i residenti definiscono “strada killer”. Negli ultimi giorni, infatti, l’arteria si è trasformata in un percorso ad alto rischio, con tratti resi estremamente scivolosi e instabili dal maltempo e buche che si allargano a vista d’occhio. Le condizioni critiche del manto stradale hanno spinto molti cittadini a protestare con forza contro la Città Metropolitana, accusata di non essere intervenuta per tempo e di aver lasciato la situazione deteriorarsi fino a livelli di pericolosità intollerabili. I video e le segnalazioni che circolano in queste ore sui social mostrano auto costrette a rallentare bruscamente e continui slalom per evitare i punti più danneggiati. A complicare ulteriormente il quadro, si aggiungono i pesanti ingorghi che si stanno formando soprattutto in prossimità del semaforo, da giorni fuori uso. Come se non bastasse nella serata tra martedì e mercoledì diversi pendolari hanno segnalato la presenza di due mucche che vagavano sulla carreggiata. Un episodio che ha fatto scattare l’allarme e ha ulteriormente alimentato la percezione di una strada ormai fuori controllo, dove ogni giorno può accadere di tutto. La richiesta dei residenti è chiara: servono interventi immediati, sia per la messa in sicurezza del tratto più deteriorato sia per il ripristino della segnaletica e degli impianti semaforici. In una fase in cui il maltempo non dà tregua, rinviare le manutenzioni significa continuare a mettere a rischio gli automobilisti che quotidianamente percorrono questa arteria fondamentale per il territorio.

